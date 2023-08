Ugo Vezzoli, Docg Franciacorta Brut Rosé

La cantina Ugo Vezzoli ha sede sul confine della Franciacorta, nel comune di Palazzolo sull’Oglio. A partire dal 1981, l’azienda ha impianta i primi vigneti a Chardonnay nel comune di Adro, per poi espandersi e avviare la commercializzazione delle proprie etichette nel 1990. Oggi i vigneti occupano una superficie di 4,5 ettari (suddivisi tra i 3 ettari di Adro e 1,5 coltivati nella frazione di San Pancrazio) e la produzione odierna si attesta sulle 25.000 bottiglie di Franciacorta suddivise in Brut, Satèn Rosé, Pas Dosé e Millesimato, a cui si aggiungono 10.000 bottiglie di vino fermo. Il Rosé aziendale, maturato sui lieviti per 24 mesi, è ottenuto da Pinot Nero e, a seconda delle caratteristiche dell’annata, può avere una piccola quota di Chardonnay nel suo uvaggio. Di colore rosa antico, possiede perlage tendenzialmente fine. Al naso, si susseguono rimandi al melograno e agli agrumi con cenni di lievito e tocchi leggermente affumicati. In bocca, il sorso è ben profilato dallo sviluppo pieno e articolato e dal finale persistente, sostenuto da una carbonica garbata che accenta i ritorni agrumati.

(fp)

