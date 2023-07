Umani Ronchi, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Plenio Riserva 2005

Arrivato sugli scaffali per la prima volta con l’annata 1995 il Verdicchio Classico Plenio Riserva, il cui nome, derivato dalla parola latina “plenum”, vuole sottolineare le sue caratteristiche di pienezza e struttura, rappresenta una delle etichette più importanti delle varie che compongono il portafoglio di Umani Ronchi. Si tratta di un vino che conferma l’attitudine bianchista della cantina della famiglia Bernetti, ormai unanimemente riconosciuta come una delle aziende italiane di riferimento per questa tipologia. Ottenuto da un vigneto impiantato agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso, è fermentato parte in acciaio e parte in legno grande, effettua solo parzialmente la fermentazione malolattica e affina per 12 mesi negli stessi contenitori dove ha fermentato a contatto con i lieviti. La versione 2005 possiede ancora profumi incisivi dai rimandi alla mandorla, alle erbe aromatiche e alla camomilla, preludio ad una bocca articolata, capace di svilupparsi con agilità ed energia, fino ad un finale sapido e ancora fragrante. Oggi Umani Ronchi conta su 240 ettari vitati a biologico per una produzione complessiva di 3.200.000 bottiglie.

(fp)

Copyright © 2000/2023