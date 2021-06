Umani Ronchi, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Jesi Vecchie Vigne 2018

L’azienda della famiglia Bernetti, ormai ben salda tra le realtà più importanti del Bel Paese enoico, con un’estensione vitata di 240 ettari di vigneto a biologico per quasi tre milioni di bottiglie, non ha mai perso di vista il suo legame profondo con il territorio dei Castelli di Jesi, dove, storicamente, ha sempre realizzato etichette dalla costanza qualitativa eccezionale, spesso capaci anche di raggiungere l’eccellenza assoluta. Il Verdicchio Vecchie Vigne 2018 possiede aromi fini e bilanciati che passano dai richiami agrumati a quelli di frutti bianchi con lievi cenni di pietra focaia. In bocca, il sorso è ficcante e articolato con una bella nota di mandorla fresca in chiusura.

Copyright © 2000/2021