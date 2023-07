Umani Ronchi, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Vecchie Vigne Historical 2018

Historical è un progetto che parte dalla terra, esattamente da una piccola particella nelle vigne di Montecarotto, nel Verdicchio Classico. Un vino affinato per 5 anni prima della sua uscita e prodotto in una tiratura limitata di 4.944 bottiglie e 50 magnum, che fa il suo esordio con la vendemmia 2018. I suoi profumi evocano il biancospino, l’anice, la mandorla, gli agrumi, le erbe mediterranee e le spezie con tocchi iodati. La bocca è sapida, piena, solida, ma fluida, freschissima e di grande persistenza aromatica per un lunghissimo finale balsamico. Un vero e proprio tributo di Umani Ronchi al Verdicchio e alla sua straordinaria propensione ad affrontare il tempo che passa.

(are)

Copyright © 2000/2023