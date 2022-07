Umani Ronchi, Docg Castelli di Jesi Verdicchio Classico Plenio Riserva 2020

Il Verdicchio Classico Plenio Riserva, prima annata 1995, rappresenta una delle etichette più importanti dell’azienda della famiglia Bernetti, ormai un solido punto d’approdo per gli appassionati più esigenti. Ottenuto da un vigneto impiantato agli inizi degli anni Novanta, è fermentato parte in acciaio e parte in legno grande, effettua solo parzialmente la fermentazione malolattica e affina per 12 mesi negli stessi contenitori dove ha fermentato a contatto con i lieviti. La versione 2020 profuma di frutta bianca, erbe aromatiche e tocchi di anice e spezie. In bocca, il sorso è fragrante sapido e lungo con piacevoli rimandi sul finale che sanno di mandorla fresca.

