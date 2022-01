Un 2021 da record e un 2022 ricco di sfide ed opportunità: a WineNews Marcello Meregalli

Non solo estero, anche il mercato interno del vino manda segnali incoraggianti, a partire dal bilancio 2021 di Meregalli, uno dei distributori più importanti d’Italia, chiuso a quota 80,6 milioni di euro, in crescita del 22% sul 2019. Un segnale importante, in un panorama comunque assai complesso, con la morsa della pandemia che si allenta e quella dell’inflazione, che minaccia la ripresa di un comparto comunque in grande trasformazione, sotto tanti punti di vista, come racconta a WineNews Marcello Meregalli, quinta generazione alla guida dell’azienda di Monza.

