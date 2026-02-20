Un concorso aperto ad artisti e designer per creare l’etichetta di un vino limited edition 

Una call aperta ad artisti e designer di tutta Europa, inviati a disegnare l’etichetta di un vino a tiratura limitata: torna il concorso “kunst.stück” (che, in tedesco, significa “opera d’arte”) di Cantina Kaltern, la più grande realtà sociale dell’Alto Adige: il progetto migliore vestirà una cuvée di Cabernet e Merlot, vendemmia 2022. Il concorso (edizione n. 8) è nato con la vendemmia 2014 e da allora, ogni anno, l’uva che più si distingue per la sua qualità viene destinata ad un vino realizzato in tiratura limitata e con un’etichetta artistica. Per l’annata 2022 a fregiarsi del titolo di “opera d’arte” della natura non è un solo vitigno ma due: il Cabernet e il Merlot che, fusi in una cuvée, ora in affinamento in cantina, vedranno la luce a ottobre 2026 sotto forma di un Cabernet-Merlot Riserva Alto Adige Doc 2022. Ad ispirare gli artisti sarà ancora una volta un tema scelto dal team tecnico. Per questa cuvée la riflessione tratta di identità e comunione ed è: “Dalle origini la forza, dall’armonia l’equilibrio” (“Stark im Ursprung. In Harmonie vereint”). “Cabernet Sauvignon e Merlot sono due vitigni di rilevanza internazionale, ciascuno con una propria origine, identità ed espressività ben definite - dice il Kellermeister Thomas Scarizuola - uniti, le loro diverse qualità si incontrano e danno vita a un insieme armonico, in cui struttura, profondità ed equilibrio trovano piena espressione”. Questo dialogo tra individualità e unione costituisce il cuore del tema di questa edizione ed invita a una sua interpretazione artistica sull’etichetta.

Il concorso si svolgerà dal 2 marzo al 15 aprile 2026, periodo durante il quale gli artisti potranno dare spazio alla propria creatività ed inviare le opere che saranno successivamente valutate dalla giuria. Il premio per il vincitore è di 1.000 euro. Le etichette pervenute saranno esaminate da una giuria interna, che ne selezionerà 5 da pubblicare sul sito di Cantina Kaltern - che, con i suoi 430 ettari vitati e i 520 soci, è la più grande cantina sociale dell’Alto Adige e una delle voci più significative della viticoltura del territorio. Qui saranno gli utenti - wine lovers e appassionati di arte - a votare la loro “etichetta del cuore”, decretando così il vincitore del concorso, che avrà anche la possibilità di esporre altre sue opere al wine center di Cantina Kaltern, vinoteca e contemporaneo spazio espositivo della tenuta.

