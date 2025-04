“Un consumo moderato di vino fa bene, il salutismo sottolinea solo alcune parti del discorso”

“Un consumo moderato è ottimo per uno stile di vita sano, perché il vino contiene piccole concentrazioni che fanno bene al sistema cardiovascolare e all’intestino. Senza abusare, chiaramente. La comunicazione salutista? In tutti i discorsi se ne sottolinea solo una parte, si perde il senso generale. Va fatta una valutazione complessiva. Sì, l’etanolo è cancerogeno, ma in altissime concentrazioni. Ma uno, due bicchieri al giorno di vino non creano problemi, anzi”. Così a WineNews Giuseppe Poli, professore onorario di Patologia generale all’Università di Torino.

