Un Piano nel Cielo di Casa Angelina - Praiano (SA)

È fresco della sua prima Stella Michelin il ristorante Piano Nel Cielo dell’Hotel Casa Angelina, a pochi passi da Praiano, in provincia di Salerno, villaggio di pescatori della Costiera Amalfitana a metà strada tra Positano e Amalfi. Una striscia di terra che sta sempre più accrescendo la qualità della sua offerta culinaria. Sul ponte di comando dei fornelli del ristorante c’è, dal 2017, lo Chef Leopoldo Elefante che con la sua cucina comunica in modo creativo l’amore per i prodotti freschi del territorio e le tradizioni culinarie locali. I suoi piatti sono l’espressione dei migliori sapori e ingredienti campani con un tocco gourmet, creazioni dai tratti mediterranei che riportano al mare. Ricordi di ricette di infanzia tradotti in pietanze golose, accompagnate da un’ampia e ricercata collezione di vini. Una cucina che fa affidamento su fornitori locali e che predilige gli ingredienti provenienti direttamente dall’orto dell’Hotel, con la maggior parte dei prodotti non aziendali - il 70% - certificati bio.

Copyright © 2000/2024