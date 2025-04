Un piatto e un vino che Carlo Cracco servirebbe a Trump? “Risi e bisi. Con il Prosecco”

Per riavvicinare le nuove generazioni al vino e farlo tornare ad essere co-protagonista della tavola dobbiamo puntare sul mix vino-cibo-territorio, perché “il territorio è ciò che tiene insieme tutto e se portiamo i nostri ragazzi a scoprire dove nascono i nostri vini e la nostra cucina, con le sue ricette tradizionali, riusciamo a far capire loro il valore che possono esprimere, e a conservare e sviluppare la nostra terra”. Lo ha detto, a WineNews, lo chef stellato Carlo Cracco, da Vinitaly 2025 a Verona. “Un piatto e un vino che in questo momento servirei a Trump? Risi e bisi. Con il Prosecco”.

