Un premio per la sostenibilità: Iris van Herpen vince il “Perrier-Jouët Design for Nature Award”

Un nuovo premio, creato congiuntamente dalla Maison di Champagne Perrier-Jouët insieme a Design Miami, piattaforma di riferimento internazionale del settore, per incoraggiare i designer ad esplorare il concetto di sostenibilità come forza trainante per un progresso culturale e ambientale significativo: l’edizione n. 1 del “Perrier-Jouët Design for Nature Award” è stata vinta dall’artista olandese e haute couturier Iris van Herpen, che riceverà carta bianca per creare un’opera unica che sarà presentata a Design Miami l’anno prossimo (2026).

Il “Perrier-Jouët Design for Nature Award” invita i designer a indagare la sostenibilità attraverso lo spirito dell’Art Nouveau, una filosofia che celebra la profonda interconnessione tra natura, cultura e creatività. Espandendo tale concetto, il Premio incoraggia progetti che uniscano innovazione artistica e responsabilità ambientale, promuovendo pratiche di design collaborative e rigenerative, capaci di incarnare un ottimismo costruttivo per un futuro più sostenibile. Ogni anno, il Premio sarà assegnato a un designer la cui pratica rifletta un approccio responsabile alla sostenibilità e una forte affinità con l’etica dell’Art Nouveau, con cui Maison Perrier-Jouët è storicamente associata.

Iris van Herpen, che ha fondato la propria Maison nel 2007, è considerata una delle designer più innovative della moda, capace di espandere continuamente il confine tra natura, cultura e innovazione. La sua pratica rivela la bellezza invisibile dei sistemi viventi, traducendo forze organiche, micro-ritmi e vita sotterranea in forme visibili. Fondendo couture con scienza, suono, tecnologia e artigianato, costruisce un nuovo linguaggio sensoriale per la sostenibilità.

Copyright © 2000/2025