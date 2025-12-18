Una charity dinner per costruire una scuola in Ghana: il progetto “Vendemmia Solidale” by Le Manzane

Una cena nel nome della solidarietà, il cui ricavato andrà a finanziare la costruzione di una scuola ad Adani, in Ghana: l’evento rientra nel più ampio progetto della “Vendemmia Solidale” della cantina veneta Le Manzane, tra le più note nel panorama enologico del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg. Nel corso della cena è stato presentato il Conegliano Valdobbiadene Solidale 2025, frutto dell’ultima edizione della Vendemmia Solidale, la n. 14, realizzato con l’uva raccolta lo scorso 7 settembre alla cantina Le Manzane da oltre 500 aspiranti vignaioli. La serata, a cui hanno partecipato 80 ospiti - tra giornalisti, professionisti, rappresentanti del settore finanziario e agroalimentare - è stata promossa insieme a Fondazione Della Frera e alla onlus “In My Father’s House”, fondata da Padre Giuseppe Rabbiosi, missionario in Africa dal 1974.

Un momento significativo della serata è stata anche l’asta benefica di cinque bottiglie di grande valore storico ed enologico, tra cui un Barolo Capellano del 1968 e un Porto del 1956, donato da Fausto Coppi all’amico Ercole Cesano e messo a disposizione dal nipote Daniele Riva. La charity dinner si è conclusa con la vendita del Conegliano Valdobbiadene Solidale 2025 che, insieme al calendario di Francesco Galifi e alla cena benefica contribuirà alla raccolta fondi della Vendemmia Solidale per la realizzazione della scuola in Ghana.

Copyright © 2000/2025