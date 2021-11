Una ristorazione più a “misura d’uomo”: parlano Bottura, Bartolini, Crippa, Cerea, Uliassi e Beck

Dalla presentazione della Guida Michelin 2022, in Franciacorta, la lezione della pandemia ed il futuro secondo alcuni dei tristellati del Belpaese. Riflessioni su un settore che ha dovuto fermarsi ma avuto tempo per riflettere su tanti aspetti, dall’organizzazione del lavoro alla sostenibilità, e che appena ha potuto è ripartito di slancio. E che, come tutti, sta disegnando un futuro nuovo, cercando di tornare alla normalità, ma migliorando ancora, sotto ogni aspetto.

