Un'annata significativa

Anche in terra di Langa l’annata 2017 ha messo alla prova tutti i produttori con la sua tendenziale siccità e con temperature estive spesso torride, segno di un cambiamento climatico ormai tangibile. Ad un’annata critica se n'è contrapposta, anche stavolta, una più regolare, adatta alla produzione di vini importanti. È il caso della 2018, che nella terra del Barolo ha concesso vini bilanciati e freschi, dotati di una purezza di frutto estremamente attraente, e che in bocca hanno una cifra, in generale, raffinata, con una propensione all’invecchiamento importante. Una impostazione di fondo che - lavorando alla monografia dedicata al Barolo (2019-2020-2021) - rivelano anche gli assaggi di WineNews in una molteplicità di vini, che avrebbero meritato le pagine della nostra Newsletter: dall’austero Barolo Tortonaio 2018 di Chiarlo al ben profilato Barolo Bussia 2018 di Prunotto, dal piacevole Barolo 2017 di Marchesi di Barolo al solido Barolo La Morra 2018 di Gianni Gagliardo, dal tonico Barolo San Rocco 2018 di Azelia al saporito Barolo Gallinotto 2018 di Mauro Molino, dal nitido Barolo Rocche di Castiglione 2018 di Sordo al contrastato Barolo Villero 2018 di Giacomo Fenocchio, dal convincente Barolo Annunziata Vigna Plicotti 2018 di Silvio Grasso al leggiadro Barolo Rocche di Castiglione 2018 di Arnaldo Rivera, dallo scalpitante Barolo Sarmassa 2018 di Brezza all’intenso Barolo Scarrone Vigna Mandorlo Riserva 2016 dei Fratelli Giacosa, dal profumato Barolo Scarrone 2018 di Bava al fragrante Barolo Serradenari 2018 di Giulia Negri, dal ben eseguito Barolo 2018 di Oddero al raffinato Barolo Acclivi 2018 di Burlotto, dal moderno Barolo Carpegna 2018 di Enrico Serafino al sapido Barolo 2018 di Figli Luigi Oddero.

(fp)

