Underwater al Quellenhof See Lodge

Protagonista dell’esperienza gastronomica invernale all’Underwater restaurant del Quellenhof See Lodge di San Martina in Val Passiria, in provincia di Bolzano, il menù di pesce. Gamberi rossi argentini, ostriche francesi, caviale e capesante d’oltralpe, il tutto abbinato a prodotti locali altoatesini selezionati con cura: così, le montagne dell'Alto Adige incontrano il mare nei piatti dello chef Michael Laimer. Una scelta vincente e un vero viaggio del gusto dove i sapori del mare si sposano in maniera armoniosa a quelli della montagna, in una location esclusiva e di grande impatto come quella del “ristorante subacqueo”. Un accostamento apparentemente ardito che si rivela vincente di cui è artefice lo chef Michael Laimer, che sceglie personalmente e fin dall’origine i prodotti proposti, tutti di alta qualità, così da poter offrire ai suoi ospiti, con il supporto della sua brigata di cucina, un vero e proprio viaggio nel gusto ricco di tanti contrasti, abbinamenti sani, leggeri e al contempo estremamente gustosi e bilanciati.

