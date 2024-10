Uovodiseppia di Cuttaia e Borgia - Milano

via Amerigo Vespucci, 11

Uniti dalle radici comuni e da stima reciproca, lo chef Pino Cuttaia e Vittorio Borgia di Borgia Group hanno da poco dato vita alla loro prima collaborazione per Uovodiseppia Milano, ristorante posto nella cornice suggestiva di Porta Nuova. Un incontro tra due grandi professionisti, un manager e uno chef, con l’obiettivo di continuare a offrire un’esperienza che celebra la ricchezza enogastronomica della Sicilia. Questo accordo rappresenta una vera e propria sinergia tra lo chef licatese e il gruppo Borgia. Uovodiseppia Milano racconta la Sicilia contemporanea attraverso il cibo, offrendo un luogo accogliente dove il cliente si sente a casa, coccolato e curato come se fosse sotto le attenzioni di una “mamma moderna”. Un progetto che intende raccontare l’accoglienza attraverso la semplicità, mettendo l’ospite a suo agio attraverso piatti che ricordano il calore di casa, rassicuranti e familiari. L’obiettivo è far sentire ogni persona speciale, rispecchiando la tradizione dell’ospitalità siciliana.

