Val delle Rose, Doc Maremma Toscana Aurelio 2017

Solido e generoso l’Aurelio, Cabernet Franc e Merlot, affinato per 12 mesi in barrique, il cui nome rimanda alla “Via Aurelia”, che attraversa la Maremma. La versione 2017 è contraddistinta da profumi rigogliosamente fruttati e da richiami di pepe e cioccolato, ad introdurre una bocca densa, succosa e non priva di articolazione. Il marchio Cecchi rappresenta una delle realtà più importanti nella denominazione del Chianti Classico (con Villa Cerna e con la più recente acquisizione di Villa Rosa) e non solo. Possiede cantine anche a San Gimignano (Castello Montauto), nonché nel territorio del Montefalco Sagrantino (Tenuta Alzatura) e in Maremma, appunto, con Val delle Rose. Con l’accelerazione qualitativa impressa alle sue etichette, specie nei vini apicali del suo portafoglio prodotti, l’azienda con sede a Castellina in Chianti ha ormai compiuto un salto di qualità irreversibile, che l’ha vista protagonista di un processo di affiancamento di una produzione più qualitativa che quantitativa alla storica attività di imbottigliatore. È nel 1996 che Cecchi acquista l’azienda Val delle Rose in località Poggio la Mozza nel cuore del Morellino di Scansano. L’azienda fu sottoposta ad interventi profondi, che oggi consegnano un’estensione vitata di 100 ettari, prevalentemente coltivati sia con varietà internazionali che con le locali Sangiovese, Ciliegiolo e Vermentino, una moderna cantina e un resort.

Copyright © 2000/2020