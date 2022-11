Val d'Oca, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Brut Rive di Santo Stefano 2021

Il Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Santo Stefano 2021 profuma di glicine e gelsomino, agrumi, frutta a polpa bianca e pasticceria. In bocca, il sorso è morbido, fragrante e misurato nella carbonica, dal finale intenso e saporito. La Cooperativa Cantina Produttori di Valdobbiadene - Val D’oca, nata nel 1952 dall’iniziativa di 129 agricoltori che trovarono nel modello cooperativo la strada per una rinascita nell’Italia post bellica, produce in media 15.000.000 di bottiglie e si trova a Valdobbiadene, contando oggi su 600 soci. Accanto ai vini provenienti dalle denominazioni Prosecco e Valdobbiadene, la cantina sociale mette in campo anche i prodotti di quella di Asolo.

(fp)

