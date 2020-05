Valdipiatta, Docg Vino Nobile di Montepulciano 2017

Quella di Miriam Caporali è una delle aziende più affascinanti di Montepulciano, capace di imprimere ai suoi vini uno stile identitario e molto ben riconoscibile fatto di finezza ed eleganza più che di concentrazione e rotondità. La cantina con sede alla Ciarliana conta su 23 ettari di vigneto, condotti a biologico, per una produzione complessiva che si attesta sulle 100.000 bottiglie annue. Il Nobile 2017, oggetto del nostro assaggio, interpreta in modo magistrale un’annata complicata. I suoi profumi sono chiari e passano dal fruttato alle spezie con buona continuità. In bocca, il vino ha struttura ben dimensionata, sorso progressivo e finale dai ritorni fruttati.

