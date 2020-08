Valenti: “annata interessante, ma attenzione alla minaccia di pioggia e grandine”

Dopo settimane di caldo e sole, le uve nel vigneto Italia sono nel pieno dell’ivaiaturam e la vendemmia, in Franciacorta e Oltrepò, è già alle porte. A preoccupare, più che il caldo, diventato ormai una costante più che l’eccezione, sono pioggia e grandine, imprevedibili e dagli effetti spesso devastanti. “Potrebbe essere un’annata molto interessante, ma potrebbe ancora rovinarsi, per eventi meteorologici o per il troppo caldo. Ci eravamo predisposti ad un’annata senza problemi, ma sull’imponderabile non possiamo farci nulla”.

