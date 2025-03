Valentina Cubi, Docg Amarone della Valpolicella Classico Morar 2016

L’Amarone Classico Morar (il gelso in dialetto), è senz’altro il vino più significativo di questa piccola realtà della Valpolicella. La versione 2016, affinata in barrique e legno grande per 36 mesi, è vino tendenzialmente integro, pur non nascondendo il suo percorso evolutivo. Possiede profumi di fiori leggermente appassiti, frutta matura e tocchi balsamici, che anticipano cenni di china, sottobosco e tabacco. In bocca il sorso è polposo e articolato, fino ad un finale lungo dai ritorni fruttati e speziati. I vini di della cantina di Valentina Cubi (10 ettari a vigneto coltivati rigorosamente a biologico con le varietà classiche dell’areale - Corvina, Corvinone e Rondinella, allevate a Guyot - e sede a Fumane nel cuore della Valpolicella classica), non possono essere inclusi all’interno degli schemi più canonici della tipologia, perché, solo per fare l’esempio più immediato, vengono sottoposti ad invecchiamenti ben oltre quanto imposto dal disciplinare di produzione della denominazione. Valentina Cubi esce con il suo primo Amarone (annata 1997) nel 2004, annunciando, fin da subito, l’intenzione di percorrere una strada del tutto personale ma ben leggibile e per nulla banale. Lo stile dei vini aziendali, in generale, si contraddistingue per doti caratteriali spiccate, puntando su sapore ed energia, caratteristiche che collocano i prodotti di Valentina Cubi fra quelli più originali della denominazione.

