Valentini, Doc Trento Brut Rosé 2020

Arminio Valentini fu uno dei pionieri della bollicine trentine, che iniziò a produrre nel 1899 ed esportare con successo anche in Austria (come Champagne Valentini da Calliano, Trento), tanto da fregiarsi del titolo nobiliare “di Weinfeld” - vigneto. Nel 1949 l’azienda viene acquisita dalla Società Agricoltori Vallagarina (cantina cooperativa fondata nel 1908, trasformata nel marchio Vivallis nel 2004 e composta oggi da oltre 700 soci e 950 ettari di vigneto), che decide di preservare la storia di Valentini, dedicandogli una linea di soli 3 spumanti: un Brut di Chardonnay in purezza; la nuova Riserva Arminio, cuvée bianca di Chardonnay e Pinot Nero; infine il Brut Rosé: Chardonnay e Pinot Nero provenienti da vigne far i 400 e i 650 metri di altezza, vinificati separatamente e poi uniti in blend prima della seconda fermentazione e la permanenza sui lieviti di 24 mesi. La versione 2020 profuma di frutta tropicale, tamarindo compreso, mora e rovi, con un accenno di sanguinella; il sorso è piacevolmente astringente e sapido, dallo sviluppo fresco e dalla chiusura delicatamente dolce.

(ns)

