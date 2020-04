Vallepicciola, Docg Chianti Classico 2017

Si deve alla famiglia Bolfo, a capo del gruppo siderurgico Duferco, il progetto enologico “Vallepicciola”, avviato nel 1996 e non ancora concluso (ci sono altri 40 ettari a vigneto che andranno ad unirsi a breve ai 95 già in produzione e che garantiscono attualmente una produzione complessiva di 250.000 bottiglie). Un progetto articolato, che non è soltanto vino ma che è ulteriormente valorizzato dalla presenza dell’Hotel Le Fontanelle, relais di altissimo profilo ricavato da un antico casale all’interno della Tenuta. I terreni vitati occupano alcuni settori significativi della denominazione del Chianti Classico che si estende nel versante senese. Siamo nella parte meridionale del Gallo Nero, tra le località di Pianella, Monti in Chianti e Castelnuovo Berardenga, sulle coste della valle dell’Arbia. I vitigni coltivati sono, oltre, evidentemente, al Sangiovese, il Cabernet Sauvignon, il Cabernet Franc, il Pinot Nero, il Merlot e lo Chardonnay che ben sottolineano un’impostazione stilistica modernista, in cui un’elevata espressione fruttata è sorretta da una generosa presenza del rovere, in prevalenza piccolo. Il Chianti Classico 2017 è rosso ben costruito e di immediata piacevolezza. I profumi rimandano ad un rigoglioso fruttato maturo con cenni di spezie e toni affumicati a rifinitura. In bocca, il vino ha sorso morbido e scorrevole, sviluppo solido e serrato e finale ampio e avvolgente.

