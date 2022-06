Vallepicciola, Toscana Igt Pinot Nero Boscobruno 2020

Vallepicciola, che inizia il suo percorso chiantigiano nel 1999, rappresenta uno dei progetti enologici più articolati che abbiano preso piede nel recente passato nella denominazione del Chianti Classico. Situata nella sottozona di Castelnuovo Berardenga, la cantina (dalla moderna e importante struttura, inaugurata nel 2016) oggi è forte di una superficie vitata rilevante, ben 105 ettari, da cui si ricavano 600.000 bottiglie di produzione complessiva. Il suo patrimonio varietale è assai composito, ad alimentare un ricco portafoglio etichette, comprendente anche una produzione spumantistica e, accanto all’immancabile Sangiovese, conta anche su varietà internazionali quali i “classici” Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot, ma anche sul più esotico, almeno a queste latitudini, Pinot Nero. La declinazione aziendale di quest’ultimo porta il nome di Boscobruno, il nome del vigneto, di poco più di 2 ettari di estensione, da cui è ottenuto. Si tratta di un vino fermentato in cemento e poi passato in barrique dove effettua la malolattica e dove poi riposa per 12 mesi in affinamento. La versione 2018 possiede un profilo olfattivo dai rimandi alla fragola e al mirtillo maturi, con abbondante speziatura dai toni affumicati a completarne il quadro. In bocca, il sorso è dolce, morbido e polposo, dalla progressione quasi avvolgente e dal finale intenso, ancora su toni speziati ed affumicati.

(fp)

