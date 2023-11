Vallepicciola, Toscana Igt Pinot Nero Rosato Pievasciata 2022

Il Rosato Pievasciata di Vallepicciola è ottenuto da Pinot Nero in purezza, fermentato in acciaio e sottoposto a fermentazione malolattica in barrique, affinandosi sulle fecce per 3 mesi. La versione 2022 ha colore rosa luminoso e tendenzialmente intenso. Al naso i profumi rimandano alla fragola, al ribes e a sfumature floreali, con cenni di cipria e tocchi appena vegetali. Il sorso è delicato, dallo sviluppo croccante e dal leggero e continuo finale, registrato su nuance sapide. Vallepicciola, di proprietà della famiglia Bolfo, è situata in una delle aree storiche della denominazione del Chianti Classico, quella di Castelnuovo Berardenga/Vagliagli (entrambe incluse tra le Unità Geografiche Aggiuntive), ed ha iniziato il suo percorso nel 1999, rappresentando uno dei progetti enologici chiantigiani più ambiziosi e significativi avviati nel recente passato nella terra del Gallo Nero, da sempre meta ambita per operazioni enoiche in grande stile. La cantina, dalla struttura moderna e in piena sintonia con l’ambiente circostante, è stata inaugurata nel 2016 e conta su 107 ettari a vigneto, da cui si ricavano 600.000 bottiglie. Il suo patrimonio varietale, in prevalenza internazionale, è assai composito (oltre al Sangiovese, troviamo Chardonnay, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Syrah e Pinot Nero) e alimenta un importante ed articolata selezione di etichette, declinata su 17 referenze.

(fp)

