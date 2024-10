Valori, Doc Abruzzo Pecorino Chiamami Quando Piove 2023

L’azienda Masciarelli ha contribuito a mettere l’Abruzzo sulla cartina enologica italiana, grazie al suo fondatore Gianni Masciarelli, che dal 1981 ha instancabilmente portato i suoi vini in giro per il mondo. Sua moglie Marina Cvetic Masciarelli insieme poi alla figlia Miriam Lee, ne hanno preso in mano le redini alla sua morte prematura, mantenendone alto il nome e il valore. I 2 milioni di bottiglie che Masciarelli produce in media all’anno si compongono di diverse linee di vini, a cui si è aggiunta nel 2005 la distribuzione Gianni’s Selection. La cantina teramana Valori di Luigi Valori fa parte del progetto sin dall’inizio e quest’anno è stata infine acquisita, diventando di fatto la referenza biologica di Masciarelli. L’azienda conta su 26 ettari di vigneto a pochi chilometri dal mar Adriatico, composto da terreno mediamente sabbioso. Le circa 125.000 bottiglie prodotte all’anno si dividono fra 6 etichette denominate dal 2017 “Chiamami quando Piove”, per invitare le persone ad adeguarsi ai tempi della natura, fermandosi a godersi la vita, quando fuori è meglio non lavorare. Il Pecorino 2023 fa parte di questa linea: profuma di melone bianco, pesca gialla, fiori di biancospino e camomilla, polline, mentuccia e basilico. Profumi freschi e leggermente dolci, che anticipano una bocca ammandorlata, mediamente glicerica ma dalla freschezza aranciata; è calda a tutto sorso, finendo su note fruttate e rocciose.

(ns)

Copyright © 2000/2024