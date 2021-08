Valvirginio, Docg Chianti Colli Fiorentini Collerosso 2015

La Cantina Sociale Colli Fiorentini - Valvirginio, che fa parte di quel mondo cooperativo che in Toscana ha una delle sue espressioni più forti, ha il suo centro produttivo nella valle bagnata dal torrente Virginio sul territorio comunale di Montespertoli. La Cooperativa, costituita nel 1972, ha acquisito intorno agli anni '90 sia la Cantina Sociale Colline d’Elsa di Gambassi Terme che il frantoio cooperativo Colli Fiorentini di Montespertoli. Oggi dopo 40 anni, oltre 850 soci - in prevalenza ubicati nelle zone di produzione del Chianti e delle sue sottozone fiorentine, del Chianti Classico e dell’Olio Igp Toscano - conferiscono i propri raccolti ai siti produttivi della Cooperativa. La cantina vinifica uve autoctone e internazionali dal Sangiovese al Ciliegiolo, dalla Malvasia al Trebbiano, dal Merlot al Cabernet Sauvignon, dallo Chardonnay al Sauvignon, coltivati su circa 1.500 ettari per un potenziale produttivo di 8.000.000 di Kg di uve. Una decina sono le etichette di vino rosso che produce Valvirginio, fra cui Collerosso, composto da Sangiovese e Merlot vendemmiati tardivamente e affinati in legno. Dall'annata 2015 risulta un vino scuro e caldo, intenso di frutta rossa speziata e note balsamiche di bosco, rinfrancati da guizzi mentolati e di elicriso; in bocca è amaricante e piccante, dalla lunga vena sapida laterale che accompagna il sorso verso un finale saporito di frutti di bosco e alloro.

