Vecchia Cantina, Docg Vino Nobile di Montepulciano Cantina del Redi Briareo Riserva 2018

Il Nobile di Montepulciano Briareo Riserva della linea “Cantina del Redi”, nata nel 1988, rappresenta attualmente l’apice dell’articolato portafoglio etichette della Vecchia Cantina ed è ottenuto con le uve dei Cru "Ascianello", "Il Greppo", "Sanguineto", "San Savino", "Terrarossa" (Valiano), "Nottola" e "Le Caggiole". La versione 2018, maturata in legno grande e tonneau, profuma di mora e ciliegia, con tocchi speziati ed affumicati. In bocca il sorso è succoso e continuo, dalla presa tannica solida e dal finale ampio e di nuovo fruttato e speziato. È recentissimo, invece, il completamento della nuova enoteca aziendale, che ha riqualificato la storica sede della cantina costruita negli anni Settanta del secolo scorso, allineandola alle più moderne tendenze dell’accoglienza enoturistica. La Vecchia Cantina, fondata nel 1937, è una delle realtà cooperative più importanti della Toscana e conta oggi su oltre 300 soci e un migliaio di ettari a vigneto - coltivati a Montepulciano, Pienza, Cetona, Torrita di Siena, Sinalunga, Foiano della Chiana, Castiglion Fiorentino, Cortona e Chiusi, ma anche in Umbria a Città della Pieve e Castiglion del Lago - per una produzione complessiva di 7.000.000 di bottiglie. A guidarla c’è Andrea Rossi che è anche presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, concentrato nel progetto “Pieve”, la declinazione poliziana delle Unità Geografiche Aggiuntive.

