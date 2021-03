Vecchie Terre di Montefili, Docg Chianti Classico Gran Selezione 2016

La storia di Vecchie Terre di Montefili, almeno dal punto di vista enologico, inizia negli anni ’70 quando Roccaldo Acuti, industriale pratese, decise di far nascere vini importanti a partire dai vigneti di questo luogo, la collina di Montefili, appunto, poco oltre il castello di Monte Fioralle. Nel 1975, nel pieno della corsa all’innovazione enoica, vengono impiantati i primi vigneti di Sangiovese, da cui, ancora oggi, è ottenuto l’Anfiteatro. Nel 1981, invece, vennero impiantate anche vigne di Cabernet Sauvignon, dalle quali nacque il Bruno di Rocca. I due Supertuscan, prima che il fenomeno esplodesse definitivamente, diventarono un po’ il marchio di fabbrica aziendale. Dopo alterne vicende, nel 2015, Vecchie Terre di Montefili è passata nelle mani di tre amici americani Nicola Marzovilla, Frank Bynum e Tom Peck Jr., che hanno dato fiducia ad una giovane agronoma/enologa, Serena Gusmeri. Oggi, l’azienda si estende su una superficie di 12,5 ettari a vigneto, per una produzione media di 40.000 bottiglie annue e ha intrapreso un percorso di valorizzazione significativo anche delle proprie etichette a marchio Gallo Nero, con l’utilizzo da attore principale del legno grande e una conduzione agronomica in funzione di una spiccata aderenza territoriale. Il Chianti Classico Gran Selezione 2016 possiede profilo aromatico ben scandito, ad anticipare uno sviluppo gustativo succoso, articolato e vitale.

