Velenosi, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico QuerciAntica 2019

L’azienda della famiglia Velenosi, 192 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 2.500.000 bottiglie, è, molto probabilmente, più nota per la sua produzione rossista, ottenuta nel Piceno. Dal 2005, l’azienda con sede ad Ascoli Piceno, ha arricchito il suo portafoglio etichette con un Verdicchio dei Castelli di Jesi, tributo quasi dovuto al bianco più importante delle Marche e uno dei più significativi della produzione bianchista italiana. Il Querciantica 2019 possiede profumi intensi che incrociano i fiori e la frutta a polpa bianca, rifinite da cenni di erbe aromatiche. In bocca, il vino è pieno e sapido, di buon ritmo e dal finale piacevolmente ammandorlato.

