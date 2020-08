Vendemmia, nel vigneto Italia poche preoccupazioni e condizioni per una bella raccolta

A WineNews le parole di Giuseppe Caviola, uno degli enologi più affermati del Belpaese, con consulenze importanti dal Piemonte (Damilano, Vietti, Borgogno, Fontanafredda) alla Sicilia (Feudo Maccari), passando per Toscana (Castiglion del Bosco, Terenzi, Tenuta Sette Ponti), Marche (Umani Ronchi) e non solo: “condizioni molto buone in generale in tutti i territori, solo qualche situazione di stress in qualche zona, ma confidiamo che arrivi qualche millimetro d’acqua”.

