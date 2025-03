“Versatilità, freschezza, contemporaneità”: il successo delle bollicine, visto dalla Franciacorta

A WineNews l’analisi di Denis Pantini di Nomisma, nei 35 anni del Consorzio delle celebri bollicine lombarde, diventate un must nei calici del mondo. “Gli spumanti tengono meglio degli altri in un quadro di mercato negativo, e saranno il traino di un export italiano che nel 2024 dovrebbe aver superato gli 8 miliardi di euro. La Franciacorta ha saputo crescere posizionandosi sempre più in alto, nel fuori casa, ma anche, in parte, nella gdo”.

