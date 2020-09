Verso il Merano Wine Festival, che dopo il Covid torna... alle origini

Il Merano Wine Festival, primo evento “fisico” del vino in calendario (6-10 novembre, con la vendita dei biglietti iniziata in queste ore) del post Covid, sarà un banco di prova per tutto il mondo enoico. Ne abbiamo parlato con il suo presidente e fondatore, Helmuth Köcher. “Tante regole da rispettare, ma ci vogliono anche coraggio e convinzione. È un ritorno alle origini, con meno espositori e non più di 500 persone per fascia oraria. Sarà una grande emozione, sarà una sorta di overture al 30esimo anniversario”.

Copyright © 2000/2020