Vespa Vignaioli, Puglia Igp Nero di Troia Helena 2018

Vespa Vignaioli per Passione è il nome che identifica la cantina di proprietà del noto giornalista Bruno Vespa e dei suoi figli Alessandro e Federico, situata nella Masseria Li Reni. Il progetto nasce nel 2008, con le sue prime etichette ad approdare sul marcato nel 2014. Oggi, sono 34 gli ettari a vigneto, distribuiti negli areali di Manduria e Salice Salentino, per una produzione complessiva di 300.000 bottiglie. La varietà di riferimento, evidentemente, è il Primitivo, ma tra i filari aziendali sono allevate anche l’Aleatico, il Fiano, la Verdeca, lo Chardonnay, il Nero di Troia e il Negroamaro, che alimentano un ricco portafoglio etichette, composto dai bianchi “Donna Augusta” e “Il Bianco dei Vespa”, dal Primitivo di Manduria “Il Rosso”, dal Primitivo di Manduria “Raccontami”, dal rosso “Bruno dei Vespa”, dal rosato “Flarò” e dallo Spumante Rosé “Noitre”. I vini possiedono una cifra che, a seconda della tipologia, esalta intensità aromatica e concentrazione oppure facilità di approccio e piacevolezza di beva. Il Nero di Troia Helena 2018 fa parte della prima categoria stilistica. Alla vista è di colore rosso rubino carico dai contorni purpurei, ad anticipare profumi intensi dal rigoglioso fruttato maturo e dai rimandi alle spezie e alla grafite. In bocca il sorso è denso, succoso e potente, dai tannini fitti e morbidi, terminando in un finale ancora sul frutto e le spezie.

