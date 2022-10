Veuve Clicquot, Aoc Champagne Brut Édition 250éme Anniversaire 2002

La Maison Veuve Clicquot celebra i 250 anni di storia don un’edizione speciale del Vintage 2002 proposto solo in Magnum. Uno champagne figlio di un’annata speciale e straordinariamente longeva che, come sottolinea lo chef des caves Didier Mariotti, rende omaggio a Madame Clicquot e al suo spirito visionario, e che rappresenta il 63° vintage prodotto dal 1810, anno in cui Madame Clicquot creò il primo champagne Millesimato della storia. Si tratta di un anniversario importante per la Maison che per questa occasione ha anche presentato sul mercato le riedizioni più emblematiche della collezione “The Icons” i packaging emblema della Culture Solaire. Vintage 2002 Edizione Limitata è uno champagne di straordinaria concentrazione e finezza, con una rara ricchezza aromatica tra pasticceria al miele, caramello salato e composta di susine gialle nata dal lungo affinamento sui lieviti e caratterizzato da una scintillante freschezza agrumata frutto della sboccatura recente (2019) e del grande formato, che ne ha preservato la giovinezza. Uno champagne - ottenuto da uve Premier e Grands Crus al 60% di Pinot Noir, 33% di Chardonnay e 7% di Meunier - che celebra non solo un anniversario importante ma il grande savoir-faire di una Maison che, ispirandosi all’audacia visionaria di Madame Clicquot, ha saputo declinare nella contemporaneità il raffinato classicismo del suo stile, facendone la sua cifra stilistica.

(Chiara Giovoni)

