Vigna degli Estensi, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Sotèria 2021

Vigna degli Estensi, condotta dalla coppia ferrarese (da qui il nome dell’azienda) formata da Stefano Bondanelli e Laura Fagioli, si trova nei pressi di Senigallia ed è uscita per la prima volta con i suoi vini nel 2011. I vigneti occupano una superficie di poco più di 5 ettari e sono coltivati a biologico, per una produzione complessiva di 20.000 bottiglie. Il Verdicchio Superiore Sotèria 2021, maturato sui suoi lieviti per 3 mesi in acciaio, propone profumi di pesca, mela e tocchi agrumati sempre in primo piano. In bocca, il vino possiede sorso piacevolmente sapido e ritmato, dallo sviluppo slanciato e dal finale intenso chiuso da una bella nota ammandorlata.

(fp)

