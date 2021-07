Vignamato, Docg Castelli di Jesi Verdicchio Classico Ambrosia Riserva 2017

Le origini dell’azienda agricola Vignamato risalgono alla fine degli anni Quaranta del secolo scorso, quando Umberto Ceci, capostipite dell’omonima famiglia lambruschista di Modena, acquistò a San Paolo di Jesi un piccolo appezzamento in contrada Battinebbia. Nel 1952 Umberto diede la cantina e i vigneti in uso al figlio Amato e alla moglie Maria, che, a loro volta, passarono il testimone al proprio figlio Maurizio e alla moglie Serenella. Nel 1992 nasce il progetto “la vigna di Amato”. Oggi in azienda è entrata la quarta generazione della famiglia Ceci, rappresentata da Alessandra, Andrea e Francesco, che ha deciso di aggiungere alle proprie attività quella di “fattoria didattica”. Vignamato gestisce circa 27 ettari divisi in sette diversi appezzamenti che si trovano nei comuni di San Paolo di Jesi, Staffolo e Cupramontana. Il vigneto è quasi interamente dedicato al Verdicchio, con piccole parcelle allevate a Montepulciano, Sangiovese, Lacrima e Incrocio Bruni 54, ottenuto da Verdicchio + Sauvignon e creato dall’omonimo enologo marchigiano. Fra le etichette in commercio, l'Ambrosia è fra quelle più gastronomiche, ottenuta da grappoli surmaturi raccolti intorno alla metà di ottobre. Profumi intensi e caldi di gelsomino, mandorla, cedro candito e salvia anticipano un sorso morbido ma subito incalzato da una spiccata sapidità, quasi salina e pepata, a sua volta supportata da una vena acida nascosta ma ben presente.

