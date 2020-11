Villa Cerna, Docg Chianti Classico Riserva 2016

Il Chianti Classico Riserva di Villa Cerna è una specie viaggio alle radici del Sangiovese, il frutto di una ricerca che dura da oltre 10 anni sui cloni di questo vitigno e sulle sue potenzialità espressive nella sottozona di Castellina in Chianti. Fin dall’anno della sua acquisizione negli anni Sessanta, la tenuta di Villa Cerna a Castellina in Chianti ha assunto la funzione di un vero e proprio centro di ricerca e sperimentazione, che, soprattutto, nelle annate del Nuovo Millennio, ha trovato una fisionomia stilistica centrata e solida. La versione 2016, annata da incorniciare per i vini del Gallo Nero, ha profilo aromatico sul frutto rosso con sensazioni affumicate e speziate a rifinitura. In bocca, il sorso è succoso, deciso e tendenzialmente nervoso, con tannini croccanti e finale che torna su note affumicate e leggermente agrumate. Il marchio Cecchi è una delle realtà più importanti nella denominazione del Chianti Classico (con Villa Cerna e Villa Rosa) e non solo. Possiede cantine anche a San Gimignano (Castello Montauto), nonché in Umbria, a Montefalco (Tenuta Alzatura) e in Maremma con Val delle Rose. Con l’accelerazione qualitativa impressa alle sue etichette, specie quelle di territorio, l’azienda con sede a Castellina in Chianti ha ormai compiuto un salto di qualità irreversibile, che l’ha vista protagonista di un processo di affiancamento alla storica attività di imbottigliatore.

Copyright © 2000/2020