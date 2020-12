Villa Corniole, Doc Trento Dosaggio Zero Salìsa 2015

Sara, Linda e Sabina. Dai nomi di queste tre ragazze, oltre che dalla passione del loro padre Onorio e della mamma Maddalena, è nato il Metodo Classico Salísa, spumante della Val di Cembra firmato da Villa Corniole, piccola realtà produttiva di proprietà della famiglia Pellegrini e che conta su 15 ettari vitati. Vigneti terrazzati e sfondi montani disegnano il contorno dell’azienda con sede a Giovo, già produttrice di vini fermi, dal Gewürztraminer al Teroldego, dal Müller Thurgau al Pinot Nero dallo Chardonnay al Pinot Grigio e al Lagrein, che ben esprimono uno stile chiaro e coerente, dal profondo legame con il territorio d’origine e in grado di fornire una buona qualità diffusa su tutte le etichette. Il Dosaggio Zero Salìsa 2015 è un Blanc de Blancs dai profumi di frutta bianca matura, crosta di pane e nocciola tostata, che in bocca rivela buona finezza, in virtù di una sosta sui lieviti di 40 mesi. Il sorso è pieno e di bella energia, la carbonica è ben dosata e la progressione al palato è continua e tendenzialmente contrastata, terminando su una chiusura vivace e persistente dai tocchi agrumati.

