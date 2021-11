Villa Corniole, Doc Trento Dosaggio Zero Salìsa 2016

Il Dosaggio Zero Salìsa 2016, 40 mesi sui lieviti, profuma di frutta bianca fragrante, crosta di pane e cenni di pietra focaia. In bocca, il sorso è denso e sapido, ma non rinuncia ad energia e contrasto. Sara, Linda e Sabina: dai nomi di queste tre ragazze, oltre che dalla passione del loro padre Onorio e della mamma Maddalena, è nato il Metodo Classico Salìsa, spumante della Val di Cembra firmato da Villa Corniole, piccola realtà produttiva di proprietà della famiglia Pellegrini, che conta su 15 ettari vitati. L’azienda con sede a Giovo, già produttrice di vini fermi, ben esprime uno stile coerente, dal buon legame con il territorio d’origine e dal tasso qualitativo in crescita.

