Villa Corniole, Doc Trento Extra Brut Rosé Salìsa 2020

Il Brut Rosé Salìsa 2020, da sole uve di Pinot Nero, profuma di piccoli frutti rossi, crosta di pane e cenni di pietra focaia. In bocca il sorso è sapido e articolato, caratterizzandosi per vivacità e contrasto, fino ad un finale ben profilato dai toni ancora fruttati e dai tocchi agrumati. Il nome del vino è derivato dai quelli delle sorelle Sara, Linda e Sabina, che, insieme al babbo Onorio e alla mamma Maddalena, gestiscono Villa Corniole, di proprietà della famiglia Pellegrini. L’azienda con sede a Giovo, può contare su 15 ettari vitati. È già produttrice di vini fermi, che ben esprime con uno stile coerente, dal buon legame con il territorio d’origine e dal tasso qualitativo in crescita.

(fp)

