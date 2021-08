Villa Crespia, Docg Franciacorta Dosaggio Zero Numero Zero

La cantina franciacortina Villa Crespia, di proprietà della famiglia Muratori, imprenditori del settore tessile, conta su 60 ettari di vigneto coltivati a biologico, per una produzione complessiva di 360.000 bottiglie. Nata nel 1999, l’azienda con sede ad Adro, ha saputo costruirsi un percorso significativo tra le realtà della denominazione bresciana, con vini dall’esecuzione ineccepibile e sempre in grado di rivelarsi piacevoli ed accattivanti. Dalla doppia anima, sia dolce che sapida, il Numero Zero profuma di crema pasticcera, caju, mandorla fresca e buccia di limone. Impressioni gialle che tornano al sorso, sapido e gustoso di cedro candito, vaniglia e camomilla.

