Villa Della Torre, Doc Lugana Camera di Amore e Psiche 2021

Dopo il Valpolicella Classico Superiore Doc "Camera dei Giganti", Villa Della Torre dedica a un’altra opera di Palazzo Te un vino prodotto in edizione limitata: è “Camera di Amore e Psiche”, Lugana Doc nato nel cuore a Desenzano del Garda tra i più rappresentativi dell’eccellenza produttiva italiana. Il progetto, che prosegue l’alleanza dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano tra Fondazione Palazzo Te e Villa Della Torre, monumento storico e cantina vinicola di proprietà della Famiglia Mastella Allegrini, prevede tre formati. La bottiglia da 0,75 ritrae la favola di Amore e Psiche tratta dalla “Metamorfosi” di Apuleio che nella stanza viene narrata sulla volta e nelle lunette. La seconda, posta sui formati più grandi (1,5L e 3L), riprende invece l’affresco dedicato ai preparativi di un banchetto in campagna, dove una ricca vite fa da sfondo a un tavolo ai cui lati si trovano un servo (che porta sulle spalle un otre di vino) e Bacco. Il Lugana di Villa Della Torre è un vino strutturato e profondo, ma di agevole beva, che riesce a valorizzare le caratteristiche che alla freschezza uniscono la complessità dovuta alla maturazione “sur lie” per sei mesi. Al naso ricorda l’esplosione dei fiori bianchi, gli agrumi e le erbe aromatiche. Al palato, la nota sapida e l’intensa mineralità lasciano emergere una buona acidità. Il finale persistente ricorda gli aromi della mandorla dolce.

