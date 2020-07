Villa Franciacorta, Docg Franciacorta Brut Rosé Bokè 2014

Il Boké 2014, affinato sui lieviti per 36 mesi, è un rosé capace di esaltare le caratteristiche più peculiari del Pinot Nero spumantizzato. Dal colore ammaliante, alla vista offre anche un perlage continuo e fine. I profumi passano dai piccoli frutti rossi ai ricordi di lieviti, con spezie a rifinitura. In bocca, il vino ha sorso sapido e croccante, ben bilanciato e dalla persistente fragranza che termina in un finale dai ritorni fruttati. Villa Franciacorta è un'azienda storica del territorio: con 40 millesimati prodotti, conta su 37 ettari coltivati a vigneto per una produzione di 300.000 bottiglie ed è oggi condotta da Alessandra Bianchi e dal marito Paolo Piziol.

