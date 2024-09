Villa Franciacorta, Docg Franciacorta Extra Brut Riserva Nobile Alessandro Bianchi RNA 2007

Il Franciacorta Riserva Nobile Alessandro Bianchi, ottenuto da uve Chardonnay e Pinot Nero, matura in barrique per 6 mesi, per poi restare sui suoi lieviti per 15 anni. La versione 2007 si presente di colore giallo paglierino carico con riflessi dorati e brillanti e perlage fine e continuo. Al naso si susseguono sentori di frutta esotica, erbe aromatiche, sambuco, spezie, pandoro, e zafferano, con tocchi rinfrescanti iodati, erbacei e mentolati. In bocca il sorso è ampio e dinamico, dalla fragranza acida e da una carbonica vivace e ben dosata, terminando in un finale lungo e profondo, che rimanda agli agrumi canditi. Villa Franciacorta, con sede a Monticelli Brusati non lontano dal Lago d’Iseo, è nata nel 1960, quando Alessandro Bianchi, acquistò il piccolo borgo denominato “Villa”, riportandone in vita l’attività agricola e mettendo le basi per quella vitivinicola. Attualmente l’azienda rappresenta un solido punto di riferimento della Franciacorta e conta su 46 ettari coltivati a vigneto in biologico, per una produzione di 250.000 bottiglie. Oggi alla conduzione della Maison c'è Roberta Bianchi, figlia del fondatore, con la sua famiglia.

