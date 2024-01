Villa Papiano, Doc Romagna Sangiovese Modigliana Vigna Beccaccia 2021

A gestire questa realtà romagnola, capace di darsi una definita identità enoica in uno spazio di tempo tutto sommato breve, sono i fratelli Francesco, Maria Rosa, Giampaolo ed Enrica Bordini. 10 gli ettari a vigneto in biologico - dislocati a cavallo tra Romagna e Toscana e coltivati a Trebbiano, Sauvignon, Albana, Sangiovese, Balsamina, Negretto e Centesimo - per una produzione complessiva di 50.000 bottiglie, sempre caratterizzate da una cifra stilistica ben leggibile. Ecco allora il Vigna Beccaccia 2021, forse il migliore del portafoglio etichette aziendale, profumare di piccoli frutti rossi, sottobosco e ginepro, ad introdurre una bocca saporita, tesa e vibrante.

