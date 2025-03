Villa Rinaldi, Doc Recioto della Valpolicella Doux Cuvée 1998

Villa Rinaldi si trova fra Soave e Monteforte d’Alpone e incarna una centenaria tradizione enologica. Prima come Cantina Rinaldi, produttrice da vigne di proprietà fondata nel 1800 da Marcello Rinaldi, poi come Villa Rinaldi grazie a Rinaldo Rinaldi, che nel 1979 la trasforma in Maison de Négoce italiana, specializzandola in produzione di Spumanti a Metodo Classico. Nel 2004 entrano in azienda i figli di Rinaldo - Teresa, Cinzia, Paolo e Alberto - che iniziano a collezionare riconoscimenti, continuando ad attuare i lunghi affinamenti in barriques e il dégorgement à la volée che aveva introdotto il padre fin dall’inizio. Agli Chardonnay-Pinot Nero dal Trentino, si aggiunge nel 1999 la produzione di una Cuvée di Recioto: le uve provengono da 5 conferitori che operano nella zona Classica fra Negrar, Fumane e Marano e il vino matura 24 mesi in barriques francesi sostando poi 36 mesi sui lieviti. L’eccezionale assaggio della 1998 rivela profumi di amarena, erbe medicinali e cioccolato, con un cenno ematico; il sorso è cremoso e sapido, leggermente tannico, che allunga il sorso dolce di fiori e frutta vanigliata.

