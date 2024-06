Villa Rosa, Docg Chianti Classico Gran Selezione 2020

Villa Rosa dal 2015 fa parte delle 5 tenute di proprietà Cecchi. Si trova a Castellina in Chianti e conta su 30 ettari a vigneto e 15 di oliveto. È coltivato quasi esclusivamente Sangiovese, suddiviso in diversi vigneti - Casetto, Palagione, Villa, Ribaldoni e Fornace - per ricavarne solamente due etichette, a partire da suoli ed esposizioni eterogenee, e piante di diverse età, anche oltre 50 anni. La Gran Selezione (l’altra etichetta è il Chianti Classico Ribaldoni) si produce dai vigneti più alti. L’annata 2020 è fitta e scura: ciliegie in confettura, spezie fresche, iodio e note ematiche si alternano al naso e in bocca, lungo un sorso aderente ma polposo, che chiude sapido e balsamico.

(ns)

