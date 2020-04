Villa Rosa, Docg Chianti Classico Ribaldoni 2017

Villa Rosa è arrivata per ultima tra le acquisizioni della famiglia Cecchi, ma, probabilmente, riveste già un ruolo significativo nelle strategie aziendali, portando in dote una bella iniezione di storia e tradizione produttiva e, non dimentichiamolo, arricchendo il progetto “fattorie” di Cecchi, affiancandosi a Villa Cerna. La cantina della sottozona di Castellina in Chianti è entrata a far parte del patrimonio viticolo Cecchi nel 2015 e conta su 25 ettari a vigneto. Lo stile guarda senza indugio verso vini fini più che potenti, bevibili più che articolati. Ne è un buon esempio il Chianti Classico Ribaldoni 2017 dai profumi delicati, ben assecondati da una bocca sapida e fragrante.

