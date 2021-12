Villa Sandi, Cosmesi

Villa Sandi è una nota azienda del Valdobbiadene, proprietà della famiglia Moretti Polegato, che ha sede in una villa di scuola palladiana mozzafiato. L'armonia che circonda e su cui fonda l'edificio ha ispirato Augusta Pavan, moglie di Giancarlo Moretti Polegato, a creare una linea di cosmesi dedicata alle donne, partendo dalla materia prima che la cantina naturalmente le può offrire: i polifenoli e resveratrolo antiossidanti del rosso di punta Còrpore, i vinaccioli e qualsiasi altro elemento che anni di studio hanno sintetizzato dalle viti per dare vita al progetto. Partendo da una base così naturale, la semplicità e praticità è venuta da sé: tre linee (scrub, detersione e creme), che permettono un utilizzo combinato, a seconda dei propri ritmi e tipologia di pelle. Nel solco delle scelte sostenibili di Villa Sandi, si sono inoltre scelti materiali eco-compatibili per i contenitori, come il vetro e la carta. I prezzi sono nella media della cosmesi di qualità. La pelle? Setosa e luminosa dopo appena una settimana di trattamento costante.

